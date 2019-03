L'8 marzo del sindacato Fsp di Padova: "Divisa e pari opportunità, obiettivo raggiunto?"

L'8 marzo è una data da ricordare come celebrazione delle conquiste delle donne nel tempo e delle scelte forti e coraggiose che esse compiono ogni giorno. Il sindacato Fsp Polizia Padova celebra la forza delle donne in divisa onorando le colleghe che prestano servizio nei diversi uffici e reparti della Polizia di Stato: dalla prima donna in forza alla compagnia del II reparto mobile di Padova, alle operatrici della polizia stradale, alle colleghe del tecnico logistico patrimoniale , della squadra volanti, della polizia scientifica e di tutti gli altri uffici della questura, affinché ad ognuna siano assicurati sostegno e solidarietà. Insieme alla nostra vice segretaria sezione stradale Benedetta Donati è il consigliere provinciale Nadia Montilli (1 donna del reparto mobile) doneremo simbolicamente 140 ramoscelli di mimosa numero simbolico per ricordare il tragico incendio della fabbrica di Triangle a New York, dove il 25 marzo 1911 persero la vita più di 140 operaie.

Il domani

Ma soprattutto per ricordare che nel 2019 è importante parlare di pari opportunità e donne in divisa non solo per ricordare gli obiettivi fin qui raggiunti, percentuale donne in polizia, tutela della maternità ma anche per ribadire un concetto fondamentale: la lotta alla discriminazione di genere è un percorso che colleghi e colleghe devono compiere insieme. Atteggiamenti misogini e sessisti non avranno modo di svilupparsi in un ambiente lavorativo in cui ogni operatore saprà riconoscere il valore e le capacità del collega, sia esso donna o uomo, qualunque mansione svolga, senza giudicarne le scelte e le esigenze.