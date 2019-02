Divise logore, la denuncia del sindacato di polizia: «Pessima immagine per la città»

Di seguito il testo del comunicato diffuso dall'organizzazione sindacale.

Pochi capi e taglie sbagliate

«La fotografia del personale di polizia in servizio nella provincia di Padova lo vede utilizzare in servizio vestiario insufficiente e ormai vecchio» la cusa sarebbe la mancanza di nuovi rifornimenti: «Anche quest’anno l’assegnazione dei nuovi capi non ha purtroppo soddisfatto le reali esigenze in quanto, come altre volte, il vestiario è stato inviato disassortito nelle taglie e in quantità comunque Insufficiente». Senza contare, a detta del sindacato, la difficoltà nel sostituire le divise danneggiate. Pare che le richieste da parte dei diretti interessati non siano mancate verso l'amministrazione, restando «Purtroppo di fatto inascoltate. Non si può più tollerare che nel 2019 la polizia di un paese europeo e industrializzato come il nostro sia costretta suo malgrado a operare con divise logore e rattoppate e comunque non degne neppure di un paese del terzo mondo».

Immagine lesa

La situazione riguarda tutti i comparti: «Biglietto da visita per la città di Padova di questa difficile e sgradevole situazione, la polizia ferroviaria nonostante la visibilità legata all’altissimo afflusso di turisti e passeggeri è costretta ad indossare divise logore e stracciate a discapito dell’immagine che la polizia stessa dovrebbe dare al Paese. Immagine inevitabilmente compromessa anche fuori dai confini nazionali a causa dell’inerzia o della scarsa sensibilità mostrata da una parte dell’amministrazione al problema».

Soluzione immediata

La richiesta è chiara e concisa: «Auspichiamo che al problema voglia darsi dovuta e rapida soluzione» si legge nella nota stampa «così da alleviare se possibile almeno da questo punto di vista il difficile lavoro dei tanti uomini e delle tante donne che quotidianamente devono vigilare sulla sicurezza della città».