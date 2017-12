Fuga di gas mentre sta dormendo in casa: anziana soccorsa dai vigili del fuoco

Pericolosa fuga di gas nella notte tra giovedì e venerdì all'interno di un'abitazione di via Cavallotti a Padova.

SOCCORSI

A finire in pericolo un'anziana donna che, colta nel sonno attorno all'una di notte, non si è accorta di quanto stava accadendo. A dare l'allarme i vicini di casa che si sono accorti dell'odore: immediata la chiamata ai vigili del fuoco che sono dunque accorsi sul posto. Invano il tentativo di farsi aprire dalla donna: i pompieri hanno quindi dovuto irrompere nell'appartamento da una finestra e bonificare l'area. Una volta dentro sono riusciti a mettere in salvo l'inquilina che non si era accorta di nulla e che non presentava segni di intossicazione.