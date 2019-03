Fuga di gas tra le abitazioni: intervengono i vigili del fuoco e i tecnici specializzati

Paura nel tardo pomeriggio di domenica in una via di Este dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a seguito di una segnalazione di un cittadino che sentiva forte odore di gas provenire da una cabina.

L'intervento

I pompieri sono arrivati in via Restara insieme ai tecnici del gas e ai carabinieri per controllare la fuga ed evitare che vi fossero problemi per i residenti. L’intervento è durato circa un’ora. Verso le 19 l’allarme è rientrato: nessuno è rimasto ferito e tutto si è concluso per il meglio.