«C'è una fuga di gas»: scatta l'allarme, intero condominio evacuato

È stato evitato il peggio. Grazie alla segnalazione di alcuni condomini: un intero stabile è stato evacuato a causa di una fuga di gas.

I fatti

È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 15 marzo a Cadoneghe: i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco di Padova sono intervenuti nel condominio al civico 3 di via Manzoni per una perdita di gas dalla tubatura di un appartamento del complesso, composto da 6 alloggi. A titolo precauzionale le persone sono state tutte evacuate per circa un’ora, fino alla riparazione della perdita. Non si segnala nessun ferito.