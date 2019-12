Paura in zona ospedale: perdita di gas, evacuato un negozio e strada bloccata

Attimi di paura in zona ospedale nel primo pomeriggio di martedì per una fuga di gas causata dal taglio accidentale di un tubo. Per motivi precauzionali la strada è stata interdetta al traffico e i titolari di un negozio sono stati fatti allontanare per circa un'ora.

L'intervento

Poco dopo le 14 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cesare Battisti angolo via Ospedale a Padova per la perdita di gas durante alcuni lavori di manutenzione. Il personale della squadra è riuscito a bloccare la fuga con cunei di legno, intercettando il chiusino stradale e bloccando del tutto la perdita. A scopo cautelativo le persone all’interno del negozio sono state fatte uscire e il traffico è stato momentaneamente bloccato. Sul posto sono intervenuti i tecnici della rete gas. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora quando l'allarme è rientrato e la situazione è tornata alla normalità.