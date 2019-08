Fuga di gas a pochi passi dall'aeroporto: evacuato e isolato un condominio

Paura nella serata di venerdì in zona Brusegana dove alcuni residenti hanno iniziato a sentire un forte odore di gas, allertando i vigili del fuoco.

L'intervento

I pompieri sono sopraggiunti in via Monte Lungo, appurando che era in corso una fuga di gas all'interno di un condominio di due piani. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla chiusura generale del gas e alla messa in sicurezza di tutti gli appartamenti oltre alle case circostanti. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate fino a tarda notte. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche le volanti della polizia.