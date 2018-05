Escavatore trancia un tubo durante i lavori in corso: fuga di gas in pieno centro

Un intervento provvidenziale: i pompieri di Padova hanno arginato una pericolosa fuga di gas causata da un errore umano.

I fatti

È successo alle ore 18.30 di venerdì a Noventa Padovana, nella centralissima via Roma: durante i lavori di riqualificazione energetica del municipio un piccolo escavatore ha tranciato un tubo del gas. I vigili del fuoco patavini sono subito accorsi per tamponare la perdita di gas dal tubo in polietilene fino all’arrivo della squadra dell’azienda della fornitura del metano, che ha provveduto alla definitiva riparazione. Le operazioni dei pompierio sono terminate dopo circa un’ora e mezza.