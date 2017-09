Fuga di gas alla stazione di servizio: allarme a Torreglia, chiusa la Provinciale 74

L'allarme è scattato giovedì sera verso le 20.30 alla stazione di servizio San Marco Petroli di via Montegrotto.

L'INTERVENTO.

Le prime squadre arrivate sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, facendo bloccare il traffico in ambo le direzioni. I vigili del fuoco dopo varie verifiche, presente sul posto un manutentore dell’impianto, hanno individuato la perdita nel corpo pompa di alimentazione della colonnina di gpl. Si è provveduto a isolare la fuoriuscita in fase liquida ed applicare dei tappi flangia. Un ulteriore controllo dell’impianto è stato effettuato dagli specialisti del nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) di Mestre (Venezia). Sul posto il sindaco di Torreglia e i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, che hanno impegnato 13 operatori e 4 automezzi sono terminate poco dopo la mezzanotte.