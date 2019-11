Condotta danneggiata durante i lavori di restauro: i pompieri tamponano la fuga di gas

Lavori con imprevisto: fuga di gas nel cortile di un condominio a Padova.

I fatti

È successo nella mattinata di sabato 16 novembre in via Alessandro Volta: intorno alle ore 9.30 i vigili del fuoco sono intervenuti per una fuga di gas causata dal danneggiamento di una condotta della rete durante l'effettuazione di alcuni lavori di restauro. La squadra dei pompieri (accorsi dalla sede centrale) hanno tamponato la perdita fino all'arrivo dei tecnici della rete gas. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle ore 11.