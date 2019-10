Dalla fuga allo scontro con l'auto della polizia: inseguimento contromano in quartiere

Si è conclusa al pronto soccorso la nottata di un uomo tunisino, che oltre alle ferite dovrà fare i conti con una sfilza di sanzioni e una denuncia.

La fuga

A innescare la reazione dello straniero, noto pregiudicato, è stata la vista di un'auto di servizio della Squadra volante. La notte tra lunedì e martedì, poco dopo l'una, i poliziotti si trovavano lungo via Cardinale Callegari, in prossimità dell'incrocio con via del Plebiscito 1866. Lungo la strada hanno notato una Yamaha ferma, con a bordo due persone con caschi integrali indosso. Gli agenti hanno deciso di controllarli, ma appena hanno mostrato la paletta tentando di avvicinarli, il conducente della due ruote ha ingranato la marcia fuggendo a forte velocità.

Lo speronamento

Ne è nato un inseguimento, proseguito lungo via Callegari verso via Guido Reni, perciò in senso di marcia vietato. La fuga è terminata poco dopo, all'incrocio con via Reni, dove l'auto e la moto sono entrate in collisione, con quest'ultima finita a terra. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida, caduto con una gamba rimasta schiacciata tra l'auto di pattuglia e la carena della Yamaha.

Feriti, multe e denuncia

Fermati e identificati, i due si sono rivelati essere due tunisini regolari già noti alle forze dell'ordine. Il conducente in particolare era gravato dall'obbligo di firma. Il passeggero è l'unico a essere uscito illeso dallo scontro, poiché anche i poliziotti hanno rimediato delle contusioni. Il connazionale è invece stato portato al pronto soccorso, dove gli sono stati applicati dei punti di sutura. Gli agenti gli hanno contestato diverse infrazionial Codice della strada e nelle prossime ore verrà formalizzata nei suoiconfronti una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Ancora da chiarire gli esatti motivi della fuga alla vista della polizia.