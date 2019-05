Mucca in fuga per le strade del paese: per riprenderla serve un dardo narcotizzante

Una mucca che corre per le strade di Piazzola sul Brenta. Più di un passante è rimasto sbalordito assistendo alla scena cha ha poi coinvolto carabinieri e servizio veterinario.

La fuga

Martedì pomeriggio l'animale si trovava a bordo di un rimorchio lungo viale Europa. Alla guida il titolare 28enne dell'azienda agricola Al Pontealto di Taggì di Sotto, che lo stava regolarmente trasportando. Nel mezzo della zona residenziale la mucca è però riuscita a liberarsi, balzando in strada e cominciando a vagabondare tra le villette. L'uomo ha immediatamente avvertito il 112 e tentato di calmarla, deviandola verso un appezzamento di terreno. Riprenderla però è stato tutt'altro che semplice: dopo una lunga serie di tentativi sul posto è arrivato un veterinario che ha risolto la questione sparando un dardo con del liquido narcotizzante. Il bovino è poi stato caricato in sicurezza sul rimorchio e riportato in fattoria, dove poco dopo si è completamente ripreso.