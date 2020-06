Positivo al Covid, fugge dal reparto di malattie infettive e sparisce per tutta la notte

Si è calato dalla finestra della stanza di malattie infettive dov'è ricoverato perchè positivo al Covid ed ha vagato tutta la notte per la città. Il protagonista è un pachistano di 28 anni della zona del Piovese che venerdì sera verso le 19 è scappato dall'ospedale di Padova.

La fuga e i rinvenimento

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine l'uomo dopo essere sparito ha vagato tutta la notte per la città. Sabato mattina un equipaggio dell'esercito che presidia la stazione l'ha individuato senza mascherine all'interno dello scalo ferroviario. Bloccato, è stato subito trasferito nuovamente in ospedale e verrà indagato per delitto colposo contro la salute pubblica. Tutte le persone che sono venute in contatto con lui durante la fuga dovranno essere sottoposte a tampone e a quarantena obbligatori.

Notizia in aggiornamento