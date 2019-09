Profughi a Noventa, Bano: «I richiedenti asilo stanno scappando dall'Hotel Paradiso»

Da lunedì mattina, giorno in cui i profughi ospiti da tempo dell'Hotel Paradiso di Noventa dovevano essere trasferiti in altre strutture della provicia a Este e Torreglia, i richiedenti starebbero fuggendo perchè non vogliono andarsene. A denunciarlo Marcello Bano, vice presidente della provincia di Padova, che con alcuni video e con una denuncia su Facebook chiede un immediato intervento delle forze dell'ordine.

Il video della fuga

Bano nel suo secondo video si dice proccupato e chiede l'intervento immediato delle autorità competenti: «Sono davanti all'Hotel che aspettavamo i furgoni della prefettura e invece c'è un viavai di persone che stanno scappando per trasferirsi in un altro appartamente. Mi aspetto che le autorità facciano qualcosa perchè è inaccettabile che i finti profughi stiano scappando. Non stiamo risolvendo il problema. Mi dicono che dovrebbero essere trasferirti a Torreglia e a Este e loro non vogliano. Spero che qualcuno intervenga, compreso il sindaco che faccia qualcosa».