Fulmine sulla sede della Ulss 6. Saltano i prelievi per domani: le strutture alternative

Nel corso del violentissimo nubifragio che oggi pomeriggio ha colpito la città di Padova, la sede operativa distrettuale della Ulss 6 Euganea di Rubano è stata colpita un fulmine che ne ha compromesso le funzioanlità. Lo si apprende da una nota pubblicata sulla pagina Facebook dell'azienda.

Disservizi nella mattinata di domani

La saetta caduta in via Spinelli ha determinato un blocco della corrente elettrica nella struttura: "Stando alle prime valutazioni - si legge -, non sarà possibile assicurare le prestazioni programmate per domattina prima delle ore 11. Gli utenti che si trovassero in necessità di effettuare un prelievo del sangue proprio nella giornata di domani possono in alternativa recarsi al punto prelievi del complesso socio-sanitario ai Colli, in via dei Colli 4, a quello di Limena, in via Verdi 73, o a quello di Torreglia, in Largo Marconi 2".