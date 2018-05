Mattinata di passione per il trasporto pubblico, due bus fermi: fumo a bordo e tanta paura

Problemi martedì mattina poco dopo le 8.30 su due autobus a Ponte di Brenta e a Cadoneghe. Passeggeri evacuati.

Cadoneghe

Un mezzo in servizio a Cadoneghe è stato avvolto dal fumo per cause riconducibili a una perdita di olio che ha dato origine a un principio di combustione. Stando alle testimonianze dei presenti, dal mezzo ha iniziato improvvisamente a uscire del fumo: subito sono stati fatti scendere i passeggeri e l’autista stesso ha messo in atto le manovre di soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo. Al momento non si hanno notizie di persone ferite e la circolazione è andata a rilento per una decina di minuti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ponte di Brenta

Guasto meccanico per cause ancora da accertare invece per un autobus della linea 10, che sempre attorno alle 8.30 è rimasto in panne all’altezza di Ponte di Brenta. Anche in questo caso i passeggeri sono stati fatti scendere e non si registrano conseguenze. Il mezzo è poi stato rimosso e sostituito.