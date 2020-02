Emergenza Coronavirus: si blocca anche il funerale di Anna, la 14enne morta a scuola

Non è ancora stata stabilita la data del funerale di Anna Modenese, la quattordicenne morto dopo il malore che l’ha colta mentre si trovava in una classe del Duca D’Aosta la scorsa settimana. L’emergenza Coronavirus che da venerdì ha di fatto cambiato le abitudini di tutti i veneti e la sospensione di tutti i riti religiosi collettivi ha messo un punto di domanda anche sulle esequie della ragazzina.

La richiesta alla prefettura

La famiglia di Anna ha chiesto alla prefettura e alla regione di poter realizzare la funzione all’aperto, ma difficilmente gli organi competenti potranno permetterlo. L’unica certezza finora è che le esequie si celebreranno in via Boccaccio all’Arcella nella chiesa di San Gregorio Magno. Il funerale era stato fissato per mercoledì ma essendo attese centinaia di persone tra amici e compagni la data potrebbe subire una modifica.

I dubbi

Mamma Claudia e papà Alessandro, già provati da un dolore lancinante, avrebbero dovuto scegliere se svolgere le esequie in forma privata, senza altra gente, oppure se attendere magari una settimana e consentire a tutti quelli che vorranno salutare per l’ultima volta Anna di poterlo fare. La decisione è attesa nelle prossime ore.