Fissati luogo e data per il funerale di Anna, stroncata a 14 anni da un malore a scuola

A rendere noti data e luogo dei funerali di Anna Modenese è la stessa famiglia, che ha chiesto di poter svolgere l'ultimo saluto in un luogo aperto per consentire alle centinaia di amici e conoscenti di unirsi al dolore dei genitori e del fratellino.

La cerimonia

Il funerale è previsto per le ore 10 di mercoledì 26 febbraio sul sagrato del Tempio dell’internato ignoto a Terranegra. Una decisione diventata ufficiale martedì mattina. Confermata dunque la data, mentre il sito è stato spostato rispetto a quanto inizialmente proposto, ossia la chiesa di San Gregorio Magno nell'omonimo quartiere. La scelta è stata imposta a causa delle nuove direttive emanate nei giorni scorsi per l'allerta da Coronavirus. Dopo i decreti del Ministero della salute e della Regione, anche la diocesi si era omologata sospendendo tutte le funzioni religiose nelle diverse chiese e luoghi di culto. L'ultimo saluto sarebbe stato possibile all'interno della parrocchia di San Gregorio Magno solo in forma privata, alla presenza esclusiva dei parenti più stretti. Molti altri potranno invece stringersi ai genitori, che avevano richiesto a prefettura e Regione l'autorizzazione a svolgere le esequie in forma pubblica ma in un luogo all'aperto.