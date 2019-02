Il giorno del dolore: oltre 500 persone per l'ultimo saluto al giovane atleta David Cittarella

Un dolore che aumenta, di giorno in giorno. Per una morte sempre più difficile da comprendere e spiegare: oltre 500 persone si sono radunate per l'ultimo saluto a David Cittarella, 16enne morto nel sonno nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 febbraio.

Il funerale

I funerali si sono tenuti con rito laico nell'aula magna dell'istituto tecnico "Marconi", frequentato dal giovane. E ad aprire la strada al feretro sono stati - quasi come a volerlo scortare in questo suo ultimo viaggio - gli atleti delle Fiamme Oro della polizia di Stato, con cui militava anche David Cittarella quale giavellottista. Presenti le autorità locali, tra cui il questore di Padova Paolo Fassari, l'assessore allo sport Diego Bonavina e il presidente delle Provincia Fabio Bui nonché Francesco Montini, presidente delle Fiamme Oro.