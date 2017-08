Lutto in Diocesi, sabato i funerali Don Livio Destro: il cordoglio del sindaco Giordani

Si terranno sabato a Thiene le esequie di Don Livio Destro prematuramente ed improvvisamente scomparso nei giorni scorsi. Il sindaco Sergio Giordani, tutta l’amministrazione, ed in particolare il corpo di polizia locale di Padova esprimono la propria vicinanza ai familiari ed il proprio cordoglio per la scomparsa di Don Livio, per anni assistente spirituale nella pastorale del lavoro della polizia locale di Padova.

IL RICORDO. La sua presenza discreta e affabile è sempre stata apprezzata per il supporto che non è mai mancato agli appartenenti al corpo. Allo stesso modo Don Livio è stata un figura di riferimento per tutto il mondo del lavoro di Padova e la città lo ricorda con affetto e gratitudine. Il Comune sarà rappresentato, sabato, alle esequie dall'assessore Cristina Piva.