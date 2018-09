Morte di Claudio Scimone, oltre mille persone ai funerali del Maestro: le immagini

Un bagno di folla per l'ultimo saluto a una delle personalità più amate di Padova: oltre mille persone si sono recate alla Chiesa degli Eremitani in pieno centro a Padova per i funerali del maestro Claudio Scimone, direttore d'orchestra scomparso nella notte tra il 5 e il 6 settembre.

La cerimonia

Una cerimonia accompagnata dai suoi Solisti Veneti, che hanno voluto omaggiare a pieno il loro fondatore. Presente anche Elisabetta Casellati, presidente del Senato, nonché tutte le alte cariche istituzionali cittadine: il sindaco Sergio Giordani, il vicesindaco Arturo Lorenzoni, l'assessore alla cultura Andrea Colasio, il Prefetto Renato Franceschelli e l'assessore regionale Roberto Marcato nonché esponenti politici cittadini (Paolo Giaretta, Flavio Zanonato, Ivo Rossi) oltre alla dottoressa Elena Gasdia e al cantautore Pino Donaggio.