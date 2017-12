L'ultimo saluto di Fratte a Margherita Capra, uccisa dalla malattia a soli 40 anni

"Una stupenda margherita nel giardino della nostra esistenza". Con queste parole, il parroco di Fratte di Santa Giustina in Colle, don Domenico Zaggia ha concluso il suo ricordo di Margherita Capra, morta giovedì a soli quarant'anni, vinta dalla malattia. Come riporta Il mattino di Padova, Margherita si è spenta nel giorno di sant'Andrea, l'onomastico del marito, in una stanza dell'hospice di Camposampiero, "dopo aver combattuto con tutte le sue forze ed essere rimasta sempre attaccata alla vita, fino alla fine", hanno ricordato le amiche durante il funerale celebrato in una chiesa strapiena che non è riuscita a contenere tutti i presenti.

IL LUTTO.

Tutta la comunità di Fratte si è fermata per stringersi attorno alla famiglia di Margherita, ai genitori, al marito ed ai tre figli Edoardo, Pietro e Giulio, "e soprattutto per dirle grazie" ha ricordato don Domenico. "Grazie per l'esempio che ci hai dato, con fede incrollabile, di come accogliere il dono della vita, ricevuto, vissuto e donato". La donna, colpita dal male tre anni fa, inizialmente ad un braccio, insieme al marito Andrea Volpato era una colonna dell'attività di famiglia di vendita di polli, carni e generi alimentari nei mercati dell'Alta ed era sempre molto attiva nelle iniziative a favore della parrocchia e della frazione.