“Grazie presidente”: l’affetto dei padovani al funerale di Marino Puggina

«Se n’è andato davvero un pezzo di Padova»: la frase pronunciata all’ingresso della Basilica di Santa Giustina da Diego Bonavina, assessore allo sport ed ex centrocampista biancoscudato, descrive al meglio la figura del Commendatore Marino Puggina, scomparso nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio all’età di 99 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il feretro dell’ex presidente del Calcio Padova e “re” dei supermercati Despar è stato accolto da un doppio striscione preparato dagli ultras biancoscudati: “«Dovrebbe partecipare tutta Padova al futuro del Calcio Padova»” (frase pronunciata da Puggina il giorno della promozione in serie A) e “Grazie presidente”. Tra le 200 persone presenti - capienza massima - anche il sindaco Sergio Giordani e molti dei suoi ex calciatori: da “Nanu” Galderisi a Ivone De Franceschi passando per Fulvio Simonini e Carmine Parlato oltre a Claudio Ottoni e Damiano Longhi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.