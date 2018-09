Fissati i funerali di Scimone. I Solisti Veneti non si fermano, nella memoria del maestro

Sarà la chiesa degli Eremitani, che tante volte lo ha visto protagonista con i suoi Solisti Veneti, la cornice dell'ultimo saluto a Claudio Scimone.

Le esequie

Venerdì 7 settembre dalle 17.30 alle 19.30 al civico 4 di piazzale Pontecorvo, casa della famiglia d'origine e storico luogo di nascita e delle prime prove dell'orchestra fondata dal maestro, sarà allestita la camera ardente. Alle 10 di sabato 8 settembre l'ultimo saluto nella chiesa di piazza Eremitani.

L'attività continua nel suo nome

Per onorare la memoria dell'amatissimo maestro, la cui improvvisa scomparsa ha sconvolto l'intera città, I Solisti Veneti hanno scelto di portare avanti tutte le attività dell'ensemble, come lui stesso avrebbe voluto. A partire da giovedì sera: a meno di un giorno dalla morte del fondatore, l'Ensemble Vivaldi non ha deluso le aspettative ed è salito sul palco di Battaglia Terme. Il 21 settembre il gruppo è atteso a Padova, dove Scimone dovrebbe con ogni probabilità essere sostituito da Uto Ughi.

L'incidente fatale

Claudio Scimone è morto nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 settembre a Verona. Da qualche settimana si trovava nel capoluogo scaligero per trascorrere le vacanze e proprio nella città dell'Arena ha avuto inizio il suo dramma. Dieci giorni fa una banale caduta gli ha provocato la frattura di alcune costole. Inizialmente sembravano non esserci ulteriori problemi: una lunga riabilitazione, certo, che però avrebbe riportato l'83enne alla vita di sempre. Invece, improvvise e letali, sono sorte delle complicazioni a livello polmonare che lo hanno portato alla morte.