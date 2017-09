Incidente mortale in strada Battaglia: venerdì l'ultimo saluto a Dario Scapin

Galliera Veneta saluterà venerdì Dario Scapin, l'uomo morto nella notte tra sabato e domenica in uno spaventoso incidente in strada Battaglia. Ancora da decidere la data per le esequie di Marianna Loro, l’altra giovane che ha perso la vita nel tragico schianto.

DUE PERSONE D'ORO.

Dario Scapin era molto conosciuto in paese. Da tempo lavorava nel trevigiano alla Italbovini, tanto che la notizia del tragico incidente ha scoccato sia i colleghi, sia gli amici. Era dirigente alla Polisportiva Mottinello Nuovo dopo aver indossato la maglia della società per cinque anni, giocando come centrocampista. A Rovolon poi l’intera comunità piange Marianna Loro la 27enne deceduta nello stesso incidente, il cui funerale sarà celebrato nella parrocchia di Carbonara. Ancora non si sa la data delle esequie che con tutta probabilità saranno sabato prossimo. Marianna era conosciuta in parrocchia, dove aveva partecipato a diversi campi estivi. Faceva parte di alcune associazioni di volontariato come Admo e Avis, oltre ad aver lavorato per l’Unicef.