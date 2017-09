Schianto in strada Battaglia: oggi alle 16 i funerali di Dario e Marianna

Si celebreranno alla stessa ora, ma in due parrocchie diverse i funerali di Marianna Loro e di Dario Scapin, i due giovani morti nella notte tra sabato e domenica in strada Battaglia in un tragico incidente.

Venerdì pomeriggio alle 16 nella chiesa di Carbonara nel comune di Rovolon ci saranno le esequie della 27enne che ha perso la vita a bordo della sua Lancia Y dove viaggiava insieme al fidanzato e a due amici, centrata in piena dalla Citroen C3 che proveniva dalla direzione opposta. La ragazza tornava dai festeggiamenti per il nuovo posto di lavoro quando è stata centrata in pieno dalla macchina di Dario Scapin rimasto anche lui senza vita durante l'incidente. I funerali del 31enne di celebreranno sempre venerdì pomeriggio nella chiesa di Galliera Veneta, paese di cui era originario.