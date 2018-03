A fuoco il sistema di aspirazione in un calzaturificio: intossicati due operai

Alle 18 di giovedì pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tullio Campagnolo a Sant’Angelo di Piove di Sacco per l’incendio del sistema di aspirazione di un’azienda di calzature.

La dinamica

A prendere fuoco le calze all’interno della cappa di aspirazione posta esternamente all’azienda. I pompieri hanno raffreddato e bloccato del tutto il sistema aspirante il cui spegnimento era stato iniziato da due operai, rimasti leggermente intossicati per aver respirato del fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti all’interno dell’azienda per verificare le condutture aspiranti smontando parte dell’impianto. Le operazioni di messa in sicurezza dell’azienda sono terminate dopo circa due ore e mezza.