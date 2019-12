Cisterna di Gpl sbanda e finisce nel fossato: lungo lavoro di recupero del materiale infiammabile

Problemi nel tardo pomeriggio di lunedì per un camion di piccole dimensioni che trasportava materiale infiammabile finito in un fossato adiacente la carreggiata. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate solo a notte inoltrata. Nessuno nell'incidente è rimasto ferito.

Il soccorso

Si sono concluse alle 1 della notte tra lunedì e martedì le operazioni di assistenza dei vigili del fuoco per il recupero dell'autocisterna di Gpl scivolata in un fossato in via Chiericati in località isola di Mantegna a Piazzola sul Brenta. La fuoriuscita si è verificata verso le 18: l'autista ha subito dato l'allarme che ha consentito di mettere in atto un piano speciale per il recupero. Prima di completare il recupero del camion è stato effettuato il travaso di circa 2500 litri di Gpl su un'altra cisterna della ditta.