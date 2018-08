"Furbetti del cartellino" all'ospedale di Padova, nuovo capitolo: sanzionati oltre 100 medici

Una dimenticanza può capitare. Ma non 134: come riporta "Il Mattino di Padova", sarebbe questo l'ammontare dei medici dell'azienda ospedaliera cittadina sanzionati per la mancata "strisciata" del proprio badge.

I casi

I "furbetti del cartellino", in poche parole: i dati si riferiscono al biennio 2015/2016, coi controlli che hanno riguardato circa 150 medici. Tra loro c'è chi ha giustificato le proprie mancanze in maniera convinvente tanto da essere "graziato", ma la maggior parte non è riuscita a far valere le proprie ragioni. Anche perché ci sono dei casi davvero eclatanti: un otorinolaringoiatra, infatti, ha ricevuto una lettera di richiamo e recupero dei compensi non dovuti in quanto ha indebitamente incassato 30mila euro - grazie a visite private durante il servizio pubblico - per un totale di 73 giorni di lavoro contestati.