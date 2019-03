Furgone per il trasporto dei disabili finisce fuori strada: tre persone ferite

E' di tre persone ferite il bilancio di un incidente avvenuto nella giornata di martedì nel primo pomeriggio in Corso Australia dove un furgone per il trasporto di persone portatrici di handicap è terminato nel fosso lungo la carreggiata sud. L'incidente sarebbe stato causato da un momento di distrazione del guidatore. Si tratta di un padovano di 68 anni che è stato ricoverato in pronto soccorso in codice rosso.

Gli altri feriti

Le autoambulanze hanno caricato altri due feriti. Si tratta di un uomo e di una donna, entrambi sulla cinquantina e con problemi di deambulazione che sono stati ricoverati in area verde per le lesioni subite. Nessno di loro fortunatamente è in gravi condizioni. La circolazione stradale è andata a rilento fino a quando gli uomini della polizia locale non hanno terminato i rilievi.