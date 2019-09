Cronaca Stanga / Via della Croce Rossa

Sfondano con il furgone punto scommesse e si portano via la cassaforte

Erano circa l'una della notte di sabato 1settembre, quando in Via Croce Rossa 18, presso il Punto Snai per le scommesse sportive, un furgone che poi si è allontanato velocemente ha sfondato l'ingresso della sala scommesse