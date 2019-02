Raid in negozio, entrano e scappano con una borsa rubata

La polizia indaga sul furto con destrezza che sarebbe stato commesso mercoledì pomeriggio in un negozio di via del Santo.

La vicenda

A chiedere l'aiuto degli agenti è il titolare del negozio Il Borsaro al civico 163, poco lontano dalla basilica del Santo. Attorno alle 17.20 di mercoledì pomeriggio ha raccontato che due ragazzi si sarebbero introdotti nel locale dove in quel momento non erano presenti altri clienti. Tentanto di distrarre il venditore, in pochi attimi sarebbero riusciti a mettere le mani su una borsa esposta, scappando poi a piedi e facendo perdere le proprie tracce. Sul posto una volante, per cercare eventuali tracce lasciate dai banditi e raccogliere la testimonianza della vittima.