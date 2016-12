Anziana ruba dei vestiti e un trio di donne portano via un paio di scarpe all'Oviesse

Venerdì si sono verificati due casi di furto all'Oviesse del centro commerciale Iperlando di via del Mare a Conselve.

DENUNCIA PER FURTO AGGRAVATO. Nella tarda mattinata di venerdì, i carabinieri di Abano Terme hanno denunciato a piede libero per furto aggravato una 70enne di Conselve. L'anziana aveva rubato due capi d'abbigliamento all'Oviesse, che aveva appoggiato sul carrello della spesa. La merce, per un valore di circa 80 euro, è stata restituita agli aventi diritto.

TRE DENUNCIATE A PIEDE LIBERO. Nel tardo pomeriggio di venerdì, tre donne albanesi di 47, 22 e 20 anni, residenti a Monselice e conviventi, avevano rubato un paio di scarpe all'Oviesse. La refurtiva, del valore di circa 20 euro, è stata restituita all'avente diritto e le tre donne sono state denunciate a piede libero per furto in concorso dai carabinieri di Abano Terme.