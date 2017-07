Si finge colf per "ripulire" i clienti: indagata per furto in abitazione una 47enne padovana

Rispondeva agli annunci sul web di famiglie o persone che erano alla ricerca di un aiuto per le pulizie di casa e, una volta in prova, invitava i proprietari a fidarsi di lei e lasciarla da sola in casa, così facendo lei aveva tempo e modo di fare man bassa.

DUE COLPI ACCERTATI. Come riportano i quotidiani locali, una 47enne padovana sarebbe l'autrice di ben due colpi tra città e provincia ma non sembrerebbero essere casi isolati tant'è che la procura ha esteso le indagini a Verona, Bologna e Mantova. L'accusa nei confronti della donna è di furti in abitazione.

MODUS OPERANDI. I casi accertati risalirebbero all'agosto e al secondo al settembre del 2016. La donna si era proposta rispondendo a due annunci pubblicati su un sito internet e la prima volta, il giorno di prova si era mostrata affidabile e disponibile e conquistata la fiducia dei padroni di casa li aveva convinti ad uscire per fare incetta di gioielli e denaro. Si parla di un bottino da 10mila euro.