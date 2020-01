Torna l'incubo furti nelle abitazioni di Noventa Padova: ladri di nuovo in azione mercoledì

Nuova raffica di furti a Noventa Padovana una breve tregua natalizia. Il comune era già stato colpito dai ladri a ripetizione tra ottobre e novembre quando si erano contati una sessantina di episodi in varie strade del territorio. Mercoledì una banda di predoni è entrata in azione tra le 18 e le 19.30 nelle via Cucchetti e Polati.

Quattro i colpi

I malviventi, probabilmente che fanno parte di una stessa banda, hanno assaltato una bifamiliare, entrando in una delle due abitazioni spaccando il vetro. Una volta all’interno hanno messo tutto sottosopra portando via solo alcune catenine. I danni ammontano ad oltre 5mila euro. I ladri sono poi passati all’abitazione adiacente, ma la presenza del proprietario gli ha sconsigliato di proseguire. Infine in via Polati sono riusciti a penetrare all’interno di un appartamento portando via alcuni monili e poi fuggendo. Polemica sui gruppi Facebook dei cittadini che già in passato si erano organizzati autonomamente per presidiare il territorio.