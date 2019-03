Assegnatari di una casa del Comune, rubano comunque acqua ed energia: arrestati

Pur assegnatari di un alloggio messo a disposizione come "emergenza abitativa" a Vigodazere, si allacciavano abusivamente e continuativamente all'impianto elettrico del vicino di casa e per la fornitura di acqua potabile in un tombino del comune.

Gli arresti

I due sono stati arrestati sabato dai carabinieri nella loro abitazione di via Manzoni: all’ennesimo sopralluogo dei militari i due avevano ripristinato con una prolunga un collegamento abusivo dalla loro abitazione al contatore dell’impianto elettrico del vicino e, per la fornitura di acqua potabile, avevano aperto un tombino dell’impianto comunale sul quale avevano installato una deviazione al loro appartamento. Gli arrestati sono stati poi rimessi in libertà.