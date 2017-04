Ladri in appartamento: due i colpi in città, rubati gioielli e preziosi per migliaia di euro

Ignoti, nel pomeriggio di venerdì, hanno fatto razzia in due appartamenti di via Hermada e piazzale Santa Croce, a Padova.

DUE COLPI. Nel primo colpo, i malviventi sono entrati dal terrazzo e hanno rovistato nelle stanze. Magro il bottino: solo 20 euro. Stesso modus operandi in un appartamento di piazzale Santa Croce. I malviventi hanno aspettato che il proprietario uscisse di casa, intorno alle 20, si sono introdotti all'interno dell'abitazione e hanno rubato gioielli in oro e pietre preziose per circa 5mila euro. Su entrambi i casi indaga la polizia.