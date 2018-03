Studente e ladro: in manette dopo decine di furti, aveva colpito anche a Selvazzano

Al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Sacile per una serie di furti risalenti all'aprile scorso, sono stati arrestati un uomo e una donna. Alcuni dei colpi erano stati messi a segno a Selvazzano Dentro.

L'arrestato

I militari del nucleo operativo e radiomobile hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di D.E., studente 26enne di origine albanese ma residente a Sacile. Il ragazzo era già detenuto agli arresti domiciliari da settembre, dopo essere stato arrestato con altri quattro pregiudicati per furto aggravato in concorso. Numerosi gli episodi a carico della banda, con colpi in abitazioni private e in esercizi pubblici e commerciali.

La condanna

Dopo ulteriori riscontri, l'uomo è stato portato in carcere su disposizione delle procura di Pordenone, perchè ritenuto colpevole di 11 furti aggravati commessi nell'aprile scorso tra le province di Padova e Pordenone. Nel Padovano il ladro ha colpito a Selvazzano Dentro, mentre in Friuli si è concentrato su Sacile e Aviano. L'albanese sconterà 2 anni e 8 mesi di reclusione.

La complice

Nell'ambito della stessa indagine è stata arrestata e portata in carcere anche M.M., 36enne di Cinto Caomaggiore. La donna è stata indagata per altri furti commessi sempre nell'aprile 2017 in provincia di Pordenone. Anche per lei la procura ha imposto 2 anni e 8 mesi di detenzione da scontare nel carcere di Trieste.