Baby ladri in azione a Selvazzano, sorpresi mentre tentano di entrare in un'abitazione

Nel cuore della notte di mercoledì, i carabinieri di Selvazzano hanno arrestato per furto I.F.I., 18enne rumeno, ed un 17enne, entrambi residenti a Saccolongo.

FURTI AUTO. I due sono stati colti in flagrante mentre tentavano di entrare in un'abitazione di via Piemonte dopo aver messo a saccheggiato tre vetture parcheggiate nella zona. Il 18enne è stato posto ai domiciliari mentre il minore è stato affidato ai familiari. La refurtiva è stata restituita ai proprietari.