Sorpreso a svaligiare auto in sosta a Tombolo: arrestato un 27enne, in fuga il complice

I carabinieri lo hanno sorpreso in flagrante, mentre era intento a rovistare all'interno di due auto parcheggiate nel cortile di un'abitazione a in via Municipio a Tombolo. I fatti risalgono alla tarda serata di sabato. In manette è finito K.M.A., 27enne originario del Togo, nullafacente, pregiudicato per reati specifici e attualmente sottoposto a obbligo di firma al comando dei carabinieri di San Martino di Lupari.

CON LE MANI NEL SACCO. I militari, infatti, notato il comportamento sospetto del giovane, lo hanno sottoposto a perquisizione personale. L'uomo è stato trovato in possesso di quattro paia di occhiali da sole, un cellulare e una carta di credito, tutto materiale di cui non è stato in grado di dimostrare la provenienza.

ALTRE AUTO APERTE. Contestualmente, gli uomini dell'Arma hanno accertato che altre due auto parcheggiate poco distanti erano state aperte, con tutta probabilità dalla stessa persona con l'aiuto di un ignoto complice: in questo caso, risulta non sia stato asportato nulla.

L'ARRESTO. Il materiale rubato è stato posto sotto sequestro. L'arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione di Cittadella, in attesa del rito direttissimo, previsto per lunedì mattina.