Automobili nel mirino: finestrini sfondati, due furti in pieno giorno

Prima la borsetta con contanti e documenti. Poi una fotocamera del valore di centinaia di euro. Entrambe sparite delle auto di due giovani kazaki nel parcheggio dell'hotel Tulip Inn di viale Stati Uniti, con i finestrini in frantumi e in pieno giorno.

Il sopralluogo

Sono i due casi su cui stanno indagando gli agenti della questura, intervenuti alle 12.30 di domenica nel piazzale che separa l'albergo dalla ditta Manens Tifs. Lì hanno trovato due giovani originari del Kazakistan, una 27enne e un 50enne. La ragazza aveva trovato la sua Volkswagen Passat con un finestrino in pezzi e dall'abitacolo mancava la borsetta dove aveva tutti i documenti e circa 200 euro in contanti. Stessa situazione per l'uomo, che nella sua Ford non aveva più trovato una fotocamera Nikon del valore di 600 euro. I poliziotti stanno visionando le immagini delle diverse telecamere attorno al parcheggio, che potrebbero aver immortalato la persona o le persone responsabili dei raid.