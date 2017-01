Aziende nel mirino dei predoni nel Padovano: nella notte svaligiate quattro ditte

Ladri scatenati nelle scorse ore, depredate quattro aziende solo nella notte tra domenica e lunedì.



FURTI. I predoni alla Multisystem di Rubano hanno forzato la porta antipanico e portato via 200 euro dagli uffici poi si sono introdotti alla Grattesi Italia che si occupa di grafica pubblicitaria, hanno forzato la porta d'ingresso degli uffici e rubato altri 200 euro. Infine nella stessa zona alla MS Evolution che produce luce a led hanno forzato la porta antipanico e rubato anche qui 200 euro e un blocchetto degli assegni. A Limena, invece, da Outlet Brand Style i malviventi hanno rotto la vetrata e hanno portato via svariati capi di abbigliamento: il danno è in corso di quantificazione. Sul caso stanno indagando i carabinieri.