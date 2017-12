Clandestino dedito a furti di bici: arrestato e sottoposto al divieto di dimora in Veneto

Martedì pomeriggio gli agenti della Polfer di Padova hanno arrestato J.B. 43enne tunisino, privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, gravato reati contro il patrimonio a reati violenti contro la persona. Le sue generalità non sono certe poiché nel corso dei controlli ha sempre dichiarato identità diverse e nazionalità diverse quali Tunisia, Algeria e Marocco. La sua specialità erano i furti di biciclette.

L'ARRESTO.

Il primo arresto risale al 21 settembre scorso. Il tribunale di Padova lo aveva rimesso in libertà con la misura cautelare del divieto di dimora in Veneto. Provvedimento che ha infranto il 3 dicembre scorso quando è statao sorpreso aggirarsi intorno alle bici parcheggiate sulle rastrelliere del piazzale della stazione. Durante il controllo gli venivano rinvenuti cacciaviti e pinze. Nonostante questo l'uomo è stato, il 5 dicembre è stato arrestato in flagranza di reato per il furto di una bicicletta. Rimesso immediatamente in libertà ha nuovamente violato il divieto di dimora in Veneto perchè ed è stato sorpreso in zona Stazione con strumenti atti allo scasso ed in possesso di stupefacenti per uso personale. Le segnalazioni della Polfer hanno portato all’emissione della custodia cautelare in carcere, misura eseguita nella giornata di martedì quando, intorno alle 15, lo straniero è stato nuovamente sorpreso in zona Stazione.