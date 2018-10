Furti in calo nel capoluogo: numeri confortanti contraddicono il "fenomeno spaccate"

Con sabato notte il numero delle spaccate in centro storico a Padova è tornato a salire. Sono almeno 38 quelle accertate negli ultimi mesi. Alcune hanno ora un responsabile, ma sono tante quelle ancora da spiegare. Nonostante i numeri impressionanti, le statistiche dimostrano che nei primi primi nove mesi dell'anno i furti nel capoluogo sono diminuiti rispetto all'anno precedente.

I numeri

In generale sono calati del 5%. Nello specifico il decremento maggiore c'è stato negli scippi (-33%) e nei furti su autovetture. Confortante anche il dato sui colpi nelle abitazioni che registrano un -24%, mentre quelli ai danni degli esercizi commerciali sono il 12% in meno. Certo le spaccate hanno creato un forte senso di insicurezza, ma l'opera di prevenzione da parte dei militari continua a ritmo serrato. Sono 130 le persone indagate come autori di furto, tra denunciati e arrestati.

Le spaccate

Nel corso dei furti subiti da bar e negozi, sono state repertate impronte e tracce biologiche, tutte inviate al Reparto investigazioni scientifiche di Parma. Saranno messe in campo le migliori tecniche a disposizione per dare un nome ai malviventi. I campioni biologici di sette persone sono stati trasmessi la scorsa settimana: uno di loro è finito in carcere quale autore di almeno quattro colpi, per gli altri (attualmente solo sospettati) si attendono i risultati delle comparazioni.

Le truffe agli anziani

Occhi puntati anche sui colpi ai danni degli anziani, spesso organizzati da abili truffatori che ne guadagnano la fiducia fingendosi agenti, tecnici o addirittura avvocati. Riescono a farsi aprire la porta di casa e a farsi consegnare gioielli e contanti, quando non sono loro a rubarli direttamente dai mobili distraendo le vittime inermi. I carabinieri invitano i cittadini alla massima collaborazione, chiedendo di essere chiamati in ogni situazione a rischio senza che le persone pretendano di farsi giustizia da sole.