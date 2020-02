Allarme furti a Pozzonovo: il sindaco incontra il comandante dei carabinieri

Psicosi furti a Pozzonovo, bersagliata nelle ultime settimane dai ladri che hanno svaligiato diversi appartamenti. Il primo cittadino Arianna Lazzarini ha incontrato il comandante della locale stazione dei carabinieri per lavorare in sinergia e cercare di superare il problema che si protrae ormai da una decina di giorni.

Le parole del sindaco

«Ho incontrato stamattina (martedì, ndr) il comandante della stazione Carabinieri di Tribano, Salvatore Giuffrida, a seguito dei ripetuti furti che purtroppo si sono verificati a Pozzonovo in questa ultima settimana. Molti cittadini mi hanno contattata, personalmente o sui social. Chiedo a tutti, in caso notassero movimenti o targhe sospette, di chiamare immediatamente il 112. Io resto a disposizione ma il protocollo in questi casi è di allertare tempestivamente le forze dell'ordine preposte, che - mi è stato assicurato anche oggi - hanno già disposto una presenza più capillare sul territorio con pattuglie e uomini».