Spray al peperoncino e furti al concerto di David Guetta: indagati quattro giovani

La sera del concerto di David Guetta lo scorso 28 luglio, alcuni presenti erano stati derubati della collanina o di altri monili da una banda di giovani che prima aveva sparato lo spray al peperoncino provocando il caos, poi era riuscita a strappare i gioielli. Ora i quattro giovani sono indagati per furto aggravato.

LE PERQUISIZIONI

Come riportano i quotidiani locali si tratta di quattro ragazzi tra i 21 e i 23 anni, due marocchini di seconda generazione già arrestati per scippi, un ecuadoriano e un italiano, che vino in famiglia e provenienti da Genova. L’inchiesta guidata dal pm Sergio Dini ha portato alla perquisizione nell’abitazione dei ragazzi dove sono state trovate le bombolette, alcune borse schermate per eludere i controlli e gli appunti sulle date dei concerti. La gang oltre che a Padova ha colpito anche nel capoluogo ligure e a Bologna. La sera del concerto al Geox erano riusciti a impossessarsi di collane e portafogli: individuati non gli era stato trovato addosso nulla, ma la polizia ha continuato le indagini con tanto di intercettazioni e tabulati telefonici che li ha smascherati.