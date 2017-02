Ancora garage nel mirino dei malviventi: via due biciclette e macchina fotografica

Malviventi in azione nelle scorse ore a Padova in via Decorati Al Valor Civile.



POLIZIA. I ladri hanno aperto tre garage rubando in uno di questi due biciclette e in un altro una macchina fotografica contenente in un'automobile poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Più o meno nelle stesse ore i predoni sono entrati all'interno di un vicino negozio di falegnameria e hanno portato via un'idropulitrice. Sul caso sta indagando la polizia.