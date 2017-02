Padova, saccheggiati due garage in via Franzera: rubati oggetti di poco conto

Alle 7 di martedì mattina, in via Franzera a Padova, la polizia è intervenuta per due furti all'interno di garage.

FURTI IN GARAGE. I malviventi hanno aperto il basculante di un box e asportato oggetti di poco valore. Hanno poi danneggiato l'apertura di un garage attiguo, da cui hanno portato via sempre oggetti di scarso valore.