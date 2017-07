Raffica di danneggiamenti nei garage: forzate le serrature di almeno otto basculanti

Raffica di danneggiamenti nei garage di due edifici domenica notte. Ignoti hanno forzato almeno otto boxe auto senza asportare nulla. La tecnica è sempre la solita: un buco di fianco alla serratura e apertura del basculante per vedere cosa ci sia dentro.

RUBATO NULLA. I tentativi di furto sono avvenuti in via Tirana dove sono stati forzati cinque garage e in via Monte Cengio. I ladri non hanno rubato niente.