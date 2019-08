I locali tornano nel mirino dei ladri: altri due bar svaligiati nella notte, danni ingenti

Tra domenica e lunedì ne avevano colpiti sei nel raggio di trecento metri. Stavolta le prede si sono ridotte di numero, ma soprattutto i colpi sono andati in scena in zone lontane tra loro. Le modalità sono però analoghe e gli agenti stanno tentando di capire se possa trattarsi degli stessi autori.

I colpi

Alle 2 una volante è intervenuta al bar Dolce Vita lungo corso Primo Maggio, all'altezza dell'uscita 11 della tangenziale. Sfruttando il luogo isolato i banditi hanno sfondato la porta principale, introducendosi nel locale e facendo sparire le poche decine di euro lasciate come fondo cassa. Ancor peggio è andata al bar Uscita 16 in via dell'Industria, zona Stanga, dove gli agenti sono intervenuti poco dopo. Qui il danno alla struttura ha superato di gran lunga l'ammanco economico, visti i vetri infranti e la porta scassinata rispetto alle poche banconote sparite con qualche bottiglia di liquore. Nel corso dei sopralluoghi la polizia ha repertato ogni possibile indizio utile all'identificazione, procedendo anche alla ricerc di eventuali immagini utili registrate dagli impianti di videosorveglianza nelle vicinanze.